Wie im Krieg: Bilder zeigen die massive Zerstörung in Beirut

Die Bilanz ist verheerend: Mindestens 100 Tote und mehr als 4.000 Verletzte zählten die Rettungskräfte Mittwochfrüh in Beirut - und die Zahlen stiegen weiter an. Am frühen Abend des Vortages hatten sich im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut zwei gigantische Explosionen ereignet, die vermutlich auf falsch gelagertes Ammoniumnitrat zurückzuführen sind.