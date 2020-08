Gigantische Explosion erschüttert Beirut

Nach Angaben lokaler Medien sollen sich die Explosionen in einer Lagerhalle ereignet haben, in der Nitrat gelagert wurde. Dem libanesischen Journalisten Timour Azhari zufolge soll es sich laut Sicherheitsbehörden nicht um eine Attacke handeln, sondern um einen Unfall mit Feuerwerkskörpern. Die beiden Schiffe, die am Hafen lagen, wo sich die Explosion ereignete, kamen beide aus der Ukraine.

Zuvor hatten Demonstranten versucht, das libanesische Energieministerium zu stürmen – täglich gibt es Stromausfälle, das Land befindet sich in einer massiven Krise. Die Unternehmensberatung McKinsey sieht den Libanon bei der Stromversorgung im weltweiten Vergleich auf dem viertletzten Platz. Nur in Haiti, Nigeria und im Jemen ist die Lage demnach noch schlimmer.

Mehr als 1,2 Millionen syrische Flüchtlinge, leben seit Jahren in dem Land, das in etwa so groß wie Kärnten ist. Massive Korruption grassiert, verschiedenste Staaten versuchen, ihre Interessen im Libanon durchzusetzen, was die fragile Einigkeit der Bevölkerung zusätzlich schwächt.

Durch die Coronakrise hat sich der freie Fall der libanesischen Wirtschaft noch weiter beschleunigt.