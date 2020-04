Heftige Proteste im Libanon: Demonstranten zündeten Banken an

Den zweiten Tag in Folge haben wütende Demonstranten in der libanesischen Stadt Tripoli Banken angegriffen und angezündet. Sie protestierten damit am Dienstag gegen die schlechte Wirtschaftslage, die sich immer weiter zuspitzt. Augenzeugen berichteten, mindestens vier Banken seien in Flammen aufgegangen.

Auch in sozialen Medien kursierten Videos, die brennende Filialen zeigten. Die libanesische Armee setzte Tränengas ein, um die Proteste zu stoppen.