Das Leiden österreichischer Kälber auf dem Weg in den Libanon

Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger bezeichnete es in einem ORF-Interview als verwerflich, die Milchproduktion dafür verantwortlich zu machen. Vielmehr seien der Handel und die Konsumenten Schuld.

Nun meldete sich Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP) zu Wort: "Unsere Bauern haben nichts falsch gemacht", vielmehr hätten sie sich an die österreichischen strengen Vorschriften gehalten. Sie sieht das Problem darin, dass nicht alle EU-Staaten diese Standards haben. "Wir brauchen diese strengen Regeln für alle EU-Staaten, angelehnt an den strengen Bestimmungen, die es in Österreich gibt. Eine Vereinheitlichung ist notwendig", forderte Köstinger. Ein EU-weites Exportverbot in Drittstaaten wäre ihres Erachtens nach die Lösung.

Tiertansporte reduzieren

Laut derzeitiger EU-Verordnung dürfen Rinder insgesamt 29 Stunden transportiert werden, wobei eine Stunde Pause eingehalten werden muss. Auch nicht-entwöhnte, also noch säugende Jungtiere dürfen transportiert werden. Für Eva Rosenberg, Direktorin der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" untragbare Zustände.

In den Jahren 2008 bis 2018 seien insgesamt 199.891 Kälber aus Österreich exportiert worden, 1.202 davon in Drittstaaten. "Wir verlangen, dass die EU endlich ihrem Tierschutzauftrag nachkommt und angemessen reagiert", sagt Rosenberg.