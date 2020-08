Beirut: Krankenschwester mit drei Neugeborenen im Arm wird zur "Heldin"

Wie sehr die Explosion in Beirut die Menschen aus ihrem Alltag gerissen hat, macht aktuell auch ein Video deutlich, das in sozialen Medien bereits millionenfach aufgerufen wurde. Darauf zu sehen: Eine junge Braut, die in ihrem Hochzeitskleid in der libanesischen Hauptstadt posiert. Dann trifft sie die Wucht der Explosion.

Bei der Frau handelt es sich Medienberichten zufolge um Israa Seblani, eine Ärztin, die am Dienstag in Beirut ihre Hochzeit feierte. Für die Videoaufnahmen hielt sie sich mit ihrem Fotografen Mahmoud Nakib in der Innenstadt Beiruts auf.