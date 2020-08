Das sind die irrsten Verschwörungstheorien zu Beirut

Keine Katastrophe, kein Großereignis vergeht, ohne dass Menschen die "offizielle" Version anzweifeln. Kritisch zu denken ist ein gutes Recht, sogar Pflicht des aufgeklärten Menschen. Wie bei jedem tragischen Ereignis gibt es jedoch Stimmen, die über das Ziel hinausschießen. Im Fall der Katastrophe von Beirut hat der KURIER vier der irrsten Verschwörungstheorien zusammengetragen, die tatsächlich in einschlägigen Chatgruppen geteilt und weitergeleitet werden.

Waffenlieferung der iranischen Revolutionsgarden

„Doch Gnade dem, der die möglichen Fakten ausspricht. Dass die Katastrophe nämlich möglicherweise eine misslungene Waffenlieferung der iranischen Revolutionsgarden für die Hisbollah oder Präsident Assad von Syrien war.“

Diese Vermutung ergibt Sinn. Zumindest, wenn der Iran dort läge, wo jetzt Zypern liegt. Der Einflussbereichs Teherans reicht am Land lückenlos bis nach Damaskus und Beirut – immer wieder bombardieren israelische Kampfjets mutmaßliche Waffenlieferungen am Landweg. Warum der Iran auf dem Seeweg Kampfmittel an die Hisbollah transportieren sollte, erschließt sich nicht.