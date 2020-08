Beirut: Braut posierte für Video - doch dann kam die Explosion

Bei der Frau handelt es sich Medienberichten zufolge um Israa Seblani, eine Ärztin, die am Dienstag in Beirut ihre Hochzeit feierte. Für die Videoaufnahmen hielt sie sich mit ihrem Fotografen Mahmoud Nakib in der Innenstadt Beiruts auf.

Das Video beginnt mit Aufnahmen der lächelnden Braut, die Kamera kommt auf sie zu und schwenkt an ihrem weißen Brautkleid herunter. Die Kamera ist auf die Füße der Braut gerichtet, als die Schockwelle der Explosion ihren Blumenstrauß wegfegt und ihr Kleid hinter ihr aufbläst. Weißer Rauch beginnt den Platz zu verhüllen und Glassplitter regnen nieder. Die Kamera schwenkt die Straße herunter und folgt dann der Braut, die sich in ein Gebäude in Sicherheit zu bringen scheint. Größere Verletzungen habe die Frau nicht erlitten, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Der kleine Platz soll sich etwa einen Kilometer südwestlich des Explosionsortes am Hafen befinden.