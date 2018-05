Hisbollah: Die „Partei Gottes“, der Erzfeind Israels

An vielen Häusern hängen Fotos von sogenannten Märtyrern – Hisbollah-Kämpfern, die im Syrien-Konflikt ums Leben kamen. 1600 sollen dort bis jetzt gestorben sein, doch dieses Opfer bringt der Organisation viele Vorteile: Ihr Einfluss in der Region ist massiv gewachsen, selbst im Irak und in Afghanistan bilden Hisbollah-Kämpfer schiitische Krieger aus. Neben der wachsenden iranischen Präsenz an der syrisch-israelischen Grenze ist die Hisbollah die größte Bedrohung Israels. Auch wenn das Säbelrasseln beider Seiten lauter wird, scheint vor allem die Zivilbevölkerung im schiitisch geprägten Südlibanon keinen Krieg zu wollen: „Wir sind stets bereit, zu den Waffen zu greifen, aber den Feuerregen von 2006 wollen wir uns ersparen“, sagt Mustafa, ein Grundbesitzer. Damals gingen 170.000 israelische Granaten auf das Land nieder, 1200 Menschen starben, darunter ein österreichischer Offizier, der sich auf einem UN-Einsatz befand. Heute erinnern vereinzelte zerbombte Häuser an den Konflikt, auf gepflegten Straßen fahren Traktoren zur Feldarbeit, neben geschmacklosen Prunkbauten grasen fette Kuhherden.

„Diese Villen gehören meistens Auslandslibanesen, die durch Spenden an die Hisbollah zum Wohlstand beitragen“, erzählt Mustafa. Durch die große libanesische Diaspora (acht bis 14 Millionen weltweit) verfügt die Hisbollah über ein breites Netz, das sie entweder für den Schmuggel oder aber zur Durchführung von Anschlägen gegen israelische Einrichtungen nutzt. Die Organisation besteht nicht nur aus Milizen, sondern ist auch eine politische Partei, die in der libanesischen Regierung vertreten ist. Bei den Parlamentswahlen am Sonntag sagt man ihr hohe Stimmengewinne voraus.