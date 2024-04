Erdogan-Pleite, die türkische Opposition jubelt – aber wie lange?

Es ist eine der größten Niederlagen, die der lange erfolgsverwöhnte Präsident Recep Tayyip Erdoğan bisher einstecken musste: Die größte Oppositionspartei der Türkei, die CHP, hat die regierende AKP bei den Kommunalwahlen landesweit überholt – zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Die größte Überraschung: die Siege der Opposition in den eigentlich loyalen AKP-Hochburgen in Zentralanatolien. Zudem dürften die fünf größten Städte der Türkei – Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa und Adana – an die Opposition gehen.



Als "Stimmungstest" waren die Wahlen im Voraus gehandelt worden. Und wenn man sie so deutet, lautet die Conclusio: Die türkische Bevölkerung ist alles andere als zufrieden.