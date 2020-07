Assad: Vom Hoffnungsträger zum Kriegsverbrecher

Ende 2010 gibt es erste Aufstände in Tunesien, Ägypten. Im Frühjahr 2011 glauben auch die Syrer an ihre Chance. In Homs und Daraa rebellieren sie. Assad lässt die Proteste blutig niederschlagen. „Ich hätte nicht gedacht, dass sie so grausam sind. Wir hätten es eigentlich vorhersehen müssen. Bashar wollte einfach nicht so enden wie Gaddafi“, sagt Jenkins – Libyens Machthaber war 2011 gestürzt und gelyncht worden.

Assads Brutalität löst eine Kettenreaktion aus. Politisch-religiöse Gruppen mischen sich unter die Rebellen. Terrormilizen wie der IS oder al-Nusra erobern weite Landesteile. Ein Krieg beginnt, Diktator Assad hält sich mit aller Brutalität an der Macht. Selbst vor Giftgas schreckt er nicht zurück. Doch er verliert immer mehr an Boden. Nur mit Putins Hilfe erobert er zuerst Aleppo, dann die restlichen Hochburgen zurück.