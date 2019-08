Syrien? Noch immer herrscht Krieg

Mit Hilfe dieser Verbündeten konnte Assad die großen Städte Aleppo, Damaskus, Homs und Hama vollständig unter seine Kontrolle bringen. Belagerten Widerständlern stellten die Streitkräfte das Ultimatum: entweder Kapitulation und Umsiedelung nach Idlib, oder Vernichtung durch Bombardements – in den meisten Fällen, etwa in der Damaszener Enklave Ghouta, ergaben sich die oppositionellen Milizen und ließen sich umsiedeln.

Situation in Idlib

In Idlib kamen alle Milizionäre, die gegen die Regierung kämpften, zusammen – Moderate wie Islamisten. Die Folge waren heftige Kämpfe um die Vorherrschaft, die – nach jahrelangem Ringen – die radikale Islamistenmiliz HTS für sich entscheiden konnte. Die unterlegenen Milizen schlossen sich entweder an oder flüchteten in den Norden.

Derzeit steht Idlib jedenfalls unter HTS-Kontrolle, drei Millionen Zivilisten leben dennoch nach wie vor in der Provinz, leiden ebenso unter Repressalien der Islamisten. Helfer beklagen eine desaströse humanitäre Lage.