Syrien: Die Assad-Familie zerlegt sich im Streit

Das weiß man deshalb, weil Rami Makhlouf, der mächtige Cousin des Diktators, seit Ende April Videos auf Facebook veröffentlicht, in denen er sich über Forderungen der Finanzbehörden und die Verhaftung seiner Angestellten empört.

Für Normalsterbliche in Syrien wäre so ein Hilferuf vermutlich tödlich, im Falle Rami Makhloufs könnten die Videos aber eine Art Lebensversicherung sein. Allerdings schützen sie nicht vor Enteignung: Am Dienstag beschlagnahmte die Regierung umgerechnet 120 Millionen Euro von Makhlouf. Offiziell sollen damit Zahlungen an die syrische Regulierungsbehörde für Telekommunikation gewährleistet werden – noch besitzt er die Mobilfunkfirma SyriaTel. Es ist fraglich, wie lange noch.