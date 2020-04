Syrien: Rechenschaft für Assads Opfer könnte in Deutschland beginnen

UN sind die Hände gebunden

Ein Prozess gegen Folterschergen des syrischen Präsidenten mitten in Deutschland. Was merkwürdig anmutet erklärt Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck, der mit der NGO ECCHR die Verfolgung der beiden Verdächtigen überhaupt erst ins Laufen gebracht hatte und heute Zeugen in dem Prozess vertritt so: "Die Machtverhältnisse im UN-Sicherheitsrat verhindern derzeit, dass der Internationale Strafgerichtshof oder ein Sondertribunal tätig werden." Damit bleiben vorerst nur Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip in mehreren europäischen Staaten wie das vor dem Oberlandesgericht Koblenz.