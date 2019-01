Assad-Regime soll Gefangene massenweise hinrichten lassen

Das syrische Regime ist auf der Siegesstraße in dem seit 2011 andauernden Bürgerkrieg. Dennoch zeigt es offenbar keine Ansätze von Versöhnung, sagt die Syrien-Beobachterin der Heinrich Böll Stiftung in Beirut, Bente Scheller zum KURIER. Regimegegner werden weiterhin rigoros verfolgt, wie die Washington Post berichtete, in dem berüchtigten Foltergefängnis Saydnaya nahe Damaskus werden im Schnellverfahren politische Gefangene aus dem Verkehr gezogen. Geflüchteten Syrern wird die Rückkehr erschwert, ihre Häuser sind oft zerstört oder sie gehören ihnen nicht mehr, weil sie in staatliches Eigentum übergegangen sind.

Satellitenbilder sollen belegen, dass täglich mehrere neue Leichen aus dem Saydnaya-Gefängnis geschafft werden. Aus anderen Gefangenenanlagen in Syrien sollen Todeskandidaten massenweise zur Exekution hierher gebracht werden.