Regime veröffentlicht Liste: Tausende starben in Gefängnissen

Auch die Namen Lama al-Basha und Abdelsattar Khoulani stehen auf der Liste. Abdelsattar war im August 2011 bei Anti-Regime-Protesten in Darayya festgenommen worden, Lama im November 2014, als sie Englisch-Nachhilfe geben wollte. Abdelsattar starb im Jänner 2013 in Saydnaya, Lama im April 2015 in Adra.

Erst in der vergangenen Woche erhielten ihre Familien Klarheit über ihren Tod – durch Zufall. Heimlich, still und leise hat das Regime Sterbedaten von Tausenden Syrern aktualisiert. Plötzlich standen seitenweise neue Namen auf den Listen in den Standesämtern in den einzelnen Provinzen. Durch Mundpropaganda hatten Angehörige von den Listen erfahren und in den vergangenen Tagen dort die Namen von vermissten Kindern, Geschwistern oder Eheleuten gesucht.

Jener 15. Jänner 2013, an dem Abdelsattar Khoulani starb, steht als Todestag auch bei mehreren anderen Häftlingen desselben Haftanstalt. Diese ist nach Berichten von Amnesty International über Massenexekutionen als „Schlachthaus“ bekannt geworden.