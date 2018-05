Syrer suchen Gerechtigkeit in Österreich

Die Anzeige richtet sich gegen 24 syrische Regierungsmitglieder. Sie ist die erste dieser Art hier; in Deutschland gibt es vier ähnliche Anzeigen. „Die Zuständigkeit Österreichs in der Sache ist unbestritten“, sagt Rechtsanwältin Tatiana Urdaneta Wittek, die hauptverantwortlich für die Ausarbeitung der Strafanzeige ist. Und auch Wolfgang Kaleck, der eine vergleichbare Anzeige in Deutschland durchexekutiert hat, sieht das so: „Allein die große Zahl an Syrern, die hier leben, berührt das österreichische Interesse“, sagt der Rechtsanwalt.

Es sei – selbstverständlich – eine politische Frage, ob nun die nötigen Mittel lockergemacht werden, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Dass bereits ähnliche Prozesse in Deutschland, Schweden, Norwegen und Frankreich angelaufen sind, stimmt Kaleck optimistisch.

Auf welche Weise auch immer die Verantwortlichen schließlich zur Rechenschaft gezogen werden, durch die nun angestoßenen Ermittlungsverfahren können Tonnen an wichtigen Beweisen zusammengetragen werden, die früher oder später für Gerechtigkeit sorgen könnten. Kaleck vergleicht das mit der Verfolgung von Augusto Pinochet durch die spanische Justiz oder Kriegsverbrechern aus den Jugoslawien-Kriegen, wo Österreich das UN-Tribunal tatkräftig unterstützt hat.

In Syrien wird es, wie es aussieht, keine Strafverfolgung für Folterschergen des Assad-Regimes geben. Also müssen Länder wie Österreich einspringen – so sieht es zumindest die Initiative.

Für Folteropfer sei es wichtig, dass jemand für ihr Leiden zur Rechenschaft gezogen werde, sagt der syrische Jurist Mazen Darwish. „Ohne Haftbarkeit gibt es für sie kein Zurück!“ Ohne Verfolgung der Verantwortlichen würde man erneut Extremisten den Weg ebnen. „Denn wenn die Jungen den Glauben an den Staat verloren haben, sind es die Extremisten, denen sie sich zuwenden“, sagt Darwish.