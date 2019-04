Syrische Opposition: Von Assad stumm geschaltet

„Man muss sich dessen im Klaren sein, dass die syrischen Flüchtlinge in Europa wahrscheinlich alle Verwandte oder Freunde haben, die in Syrien in Haft sind“, sagt Alkhatib. Sie alle wüssten also, wozu das Regime fähig ist. „Eine Rückkehr ist unrealistisch. Sie bedeutet wahrscheinlich Haft. Das wissen alle.“ Bevor man über die Rückkehr von Flüchtlingen nachdenke, müsse man sich bewusst werden, dass mehr als sechs Millionen Menschen intern vertrieben sind. „Sie brauchen strengste Genehmigungen, um überhaupt ihr Haus zu besuchen.“