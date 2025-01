Nach dem Terror von New Orleans: Gewinnt der IS wieder an Stärke?

Ende des Kalifats Der IS wurde von irakischen, syrischen, US-amerikanischen und vor allem kurdischen Truppen bis 2019 militärisch besiegt. Tausende IS-Kämpfer sitzen heute in kurdischen Gefängnissen

Der IS ging 2013 aus dem irakischen Ableger al-Kaidas hervor. Mit der Eroberung der zweitgrößten irakischen Stadt Mossul rief die Miliz 2014 in Teilen Syriens und Iraks ein Kalifat aus

Auch in Wien war der IS 2024 aktiv: Die geplante Konzertreihe des US-amerikanischen Popstars Taylor Swift im Sommer wurde nach der Verhaftung eines Mannes abgesagt, der dort so viele Besucher wie möglich töten wollte. Erst Anfang Dezember wurde ein 21-Jähriger festgenommen, der auf einem Wiener Christkindlmarkt zuschlagen wollte.

Anfang Dezember veröffentlichte das US-amerikanische Hudson Institute einen langen Bericht zu den Aktivitäten des IS seit 2019. Demnach verringerte sich die Zahl der Anschläge, die der IS für sich reklamierte, dank des anhaltenden Drucks der regionalen Kräfte sowie der USA sowohl in Syrien als auch dem Irak von Jahr zu Jahr – bis sie sich 2024 plötzlich wieder verdoppelte.

Was all diese Täter und Verdächtigen eint: Sie hatten sich zuvor online mit IS-Kämpfern in Syrien oder Afghanistan ausgetauscht und Anweisungen erhalten, wie die Tat durchzuführen sei.

Die Situation dürfte sich verschlechtern

Studienautor Aaron Zelin vom Hudson Institute führt das Wiedererstarken des IS auf die Situation in Syrien zurück. Die kurdischen Milizen, die heute den Großteil des einstigen IS-Kalifats kontrollieren, seien durch Angriffe islamistischer Milizen sowie der Türkei in den vergangenen Monaten unter Druck geraten. Das habe dem IS Luft verschafft.