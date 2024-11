Mit Sturmgewehr am Christkindlmarkt

Zwar gibt es laut Innenministerium (BMI) „keine konkreten Hinweise auf Bedrohungen im Zusammenhang mit Weihnachtsmärkten in Österreich“. Die seit Oktober 2023 aufgrund des Nahost-Konflikts in vielen europäischen Staaten erhöhte Terrorwarnstufe bleibt aber aufrecht.

Attacken auf Märkte in Berlin und Nizza mit mehreren Toten haben das in der Vergangenheit auf tragische Weise gezeigt. Aus diesem Grund setzen Polizei und Veranstalter auch heuer wieder auf Poller und andere bauliche Maßnahmen, um Angreifer davon abzuhalten, mit Fahrzeugen in die Besucherscharen zu rasen.

Kein Messerverbot

Ein Messerverbot auf Adventmärkten wie in Deutschland gibt es in Österreich nicht. Obwohl in Wien in der jüngeren Vergangenheit drei Waffenverbotszonen eingeführt wurden, war eine temporäre Ausweitung auf die Christkindlmärkte kein Thema, heißt es aus dem BMI. An seiner Forderung nach einem generellen Messertageverbot hält Innenminister dennoch fest.

Auf Wiens größtem Weihnachtsmarkt am Wiener Rathausplatz setzt die Stadt Wien erneut auf zusätzliche Sicherheitsmitarbeiter. „Außerdem wird wieder Videoüberwachung zum Einsatz kommen“, hält ein Sprecher fest.