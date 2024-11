Punsch und Christkinderl: 11 schöne Weihnachtsmärkte in Österreich

Die Adventszeit ist immer auch die Zeit der Christkindlmärkte. Der Duft von heißem Punsch, frischgebackenen Lebkuchen und kunstvollen Holz-Schnitzereien versetzen uns jährlich in Weihnachtsstimmung und helfen uns, inmitten der stressigen Vorweihnachtszeit abzuschalten. Man könnte auch sagen: Christkindlmärkte sind die Winteralternative zu Schanigärten.

Alle Bundesländer bieten in der Vorweihnachtszeit stimmungsvolle Christkindlmärkte. Hier sind 11 Empfehlungen des KURIER:

Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof (NÖ) Das vielfältige Angebot aus traditionellem Kunsthandwerk, Kulinarik und Kinderwelt sowie natürlich die historische, barocke Kulisse des Schlosses verzaubert das Publikum. Die insgesamt 80 Aussteller präsentieren ihre Produkte mit viel Liebe zum Detail sowohl im Innen- als auch Außenbereich. 16.11.-22.12.2024

tgl. 10:00-19:00 Uhr

Aufsteirern Weihnachtsmarkt am Grazer Schlossberg (Steiermark) Über den Dächern von Graz finden die Besucher kulinarische Schmankerl und Kunsthandwerk aus der Steiermark bei liebevoll dekorierten Ständen und Weihnachtshütten. Damit verwandeln sich die Kasematten am Schlossberg in ein großes, weihnachtliches Wohnzimmer. Die kleinen Gäste finden ihre Freue mit dem Christkindlpostamt der Kecksback- und Bastelstube. 22.11.-22.12.

Fr.: 12.00-21.00 Uhr

Sa.: 10.00-21.00 Uhr

So.: 10.00-20.00 Uhr

Adventmarkt im Schloss Esterházy (Burgenland) Die Prunkräume des Schlosses und der Barock-Innenhof bieten die edle Kulisse. Rund 50 Aussteller bieten einen Mix aus österreichischen und internationalen Waren und Kunsthandwerk an. Das Kinderprogramm sorgt für unterhaltsame Betreuung der jüngsten Besucher:innen. Außerdem gibt es mit dem Markt gleich die Gelegenheit, die aktuellen Ausstellungen im Schloss zu besichtigen. 13.12.: 15.00-20.00 Uhr

14.12. & 15.12.: 11.00-19.00 Uhr

Christkindlmarkt am Rathausplatz (Wien) Der berühmte Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz ist wohl der Klassiker unter den Adventmärkten – was sich auch mit Zahlen messen lässt: Jährlich pilgern rund drei Millionen Besucher:innen aus dem In- und Ausland zum "Weihnachtstraum". Die gewollt kitschige Weihnachtsstimmung wird durch die Beleuchtung des Rathauses, des Marktes und des gesamten Parks noch unterstrichen. Auch den Eistraum gibt es heuer natürlich wieder, wo man einmal mehr auf Schlittschuhen seine Runden drehen kann. 15.11.-26.12., tgl. 10.00-22.00 Uhr,

24.12.: 10.00-18.30 Uhr Eistraum

15. November bis 6. Jänner 2025, tgl. von 10 bis 22 Uhr

24. Dezember: 10 bis 18.30 Uhr

31. Dezember: geschlossen

Salzburger Christkindlmarkt (Salzburg) Den historischen Adventmarkt vor dem Salzburger Dom darf man sich vor allem als Fan von Romantik, Weihnachten und Historie nicht entgehen lassen. Denn die Ursprünge des Marktes gehen zurück bis ins 15. Jahrhundert! Der Salzburger Christkindlmarkt, der auch heuer von der britischen Tageszeitung The Times zu einem der schönsten Adventsmärkte in ganz Europa gekürt wurde, bietet eine einzigartige Stimmung: vom heimischen Brauchtum über traditionelle Dekoration für den Christbaum, Geschenke bis hin zu allerlei Gaumenfreuden. Darüber hinaus bietet er ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm, wie Weihnachtslesungen für Kinder, Krampusläufe, Weihnachtsführungen, Chorkonzerte, traditionelles Turmblasen und vieles mehr. 21.11.24-1.1.25

Mo-Do: 10:00-20:30 Uhr

Fr: 10:00-21:00 Uhr

Sa: 9:00-21:00 Uhr

So, Feiertag: 9:00-20:30 Uhr

Adventmarkt Altstadt Steyr (OÖ) Der Weihnachtsmarkt in der idyllischen Altstadt am historischen Stadtplatz sorgt bestimmt für Weihnachtsstimmung. Tägliche Schmiedevorvührungen, Adventblasen, zahlreiche Punschspezialitäten, eine liebevoll hergerichtete Krippe (inklusive Krippenbaum) und natürlich das in der Nähe gelegene "Postamt Christkindl" (gleich hinter der Wallfahrtskirche) laden zum Verweilen ein. 15.11.-29.12.

Mi-So: 12:00-21:00 Uhr

Welser Weihnachtswelt (OÖ) Ein abwechslungsreiches Programm st ein sinnliches Erlebnis für Jung und Alt: von Kutschfahrten über ein Berghüttendorf bis hin zum Wolkenreich im Ledererturm. Eine halbe Million LED-Lichtpunkte leuchten den weihnachtlichen Welser Lichterpfad durch die Stadt. Und jede Menge Christbäume sowie das größte Christkind der Welt dürfen natürlich nicht fehlen! Start: 15.11., 17 Uhr

tgl. 11:00-21:00 Uhr

Mariazeller Advent (Steiermark) Unter dem Motto "Advent wie damals" entführt der berühmte Mariazeller Christkindlmarkt in vergangene Zeiten. Der geschmückte Hauptplatz mit dem größten hängenden Adventkranz der Welt bringt vor der Kulisse der Basilika garantiert in Weihnachtsstimmung. An den Wochenenden werden unterhaltsame Schwerpunkte für die ganze Familie gesetzt: Manufaktur-Führungen, Konzerte und zahlreiche Attraktionen für Kinder. 21.11.-24.11.

28.11.-1.12.

5.12.-8.12.

12.-15.12.

19.-22.12. Do, Fr: 11:00-19:00 Uhr

Sa und 8.12.: 11:00-19:00 Uhr

So: 11:00-18:00 Uhr

Stiller Advent in Pörtschach (Kärnten) Beim Stillen Advent in Pörtschach am Wörthersee stehen Tradition und Besinnlichkeit im Vordergrund. Die Anbindung an den Wörthersee spielt bei dem weihnachtlichem Programm eine wichtige Rolle: Das Christkindlboot mit Flaschenpost sowie die Adventbuchtfahrt durch das Sternenmeer gehören zu den Highlights. Auch die romantische Fackelwanderung entlang der Halbinsel zur lebenden Krippe sowie die offenen Feuerstellen und ein Lichterpfad im See, der sich über die gesamte Adventpromenade erstreckt. Vereine und regionale Initiativen gestalten für die Gäste das vorweihnachtliche Programm. 23.11.-22.12.

Fr.: 15-19 Uhr

Sa, So.: 13:30-19 Uhr

Christkindlmarkt Altstadt Innsbruck (Tirol) Stimmungsvoll präsentiert sich auch die Weihnachtszeit in der Innsbrucker Altstadt. Direkt vor dem Goldenen Dachl schmiegen sich die Verkaufsstände des Christkindlmarkts an die mittelalterlichen Häuser, der Markt und die Straßen sind geschmückt mit Weihnachtslichtern. Der Christkindlmarkt steht ganz im Zeichen der Volkskunst. Eine Aussichtsplattform bietet zudem einen tollen Blick über die Hüttendächer. Turmbläser lassen vom Goldenen Dachl aus traditionelle Weihnachtsmusik erklingen. 15.11.-23.12.

tgl. 11:00-21:00 Uhr

Bregenzer Weihnachtsmarkt (Vorarlberg) Das traditionelle Handwerksmärktle, das auch für kulinarische Gaumenfreuden sorgt, ist Teil des jährlichen Weihnachtsdorfes am Kornmarktplatz in Bregenz. Kinder werden vor allem vom nostalgischen Karussell, dem Eislaufplatz, der Aussichtsplattform mit Rundumblick auf den Weihnachtsmarkt und von einem vielfältigen Kinderprogramm begeistert sein. An den Wochenenden sorgen Chorgesänge und Konzerte für Stimmung. 15.11.-23.12.

tgl. 11:00-21:00 Uhr

Fazit: Jedes Bundesland bietet mit seinen historischen und malerischen Orten eine stimmungsvolle (Vor-)Weihnachtszeit, ob für Groß oder Klein, allein oder in Gesellschaft, ob für Schmankerl oder zur Geschenksuche. Wir wünschen Ihnen eine frohe und besinnliche Adventszeit!