Die Londoner Tageszeitung "The Times " hat die 29 schönsten Weihnachtsmärkte in Europa gekürt. Der Salzburger Christkindlmarkt belegt hinter Köln den zweiten Platz . Auch Wien (Platz 13) und Innsbruck (Platz 28) dürfen sich über Auszeichnungen freuen.

Köln: Schönster Weihnachtsmarkt in Europa

Die deutsche Stadt wird von der "The Times" zum Sieger gekürt. Hier überzeugt vor allem die Vielfalt verschiedener Weihnachts- und Adventmärkte in der ganzen Stadt. Der größte Markt liegt in der Innenstadt vor dem Kölner Dom. Am "Markt der Engel" begegnen einem beim Bummeln mitunter die Winterkönigin oder Engel und die Straßen sind von einem leuchtenden Sternenhimmel erhellt. Das "Nikolausdorf" richtet sich an junges Publikum. Für alle die es traditioneller mögen, empfiehlt die Zeitung Heinzels Wintermärchen am Heumarkt.