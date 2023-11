4. Ausflug nach Oberösterreich

Vom Advent in einem Mühlendorf über die Waldweihnacht in Kopfing bis zur Unterwasserkrippe in Weyregg: Auch in Oberösterreich kann man sich in der Natur gut auf Weihnachten einstimmen.



