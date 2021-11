Weihnachten wie damals: Advent am Pillersee und Wolfgangsee

Zurück ins Pillerseetal, wo man die Tage rund um den Besuch des Wunderweihnachtsmarkts ebenfalls gut füllen kann. Dass man in Fieberbrunn & Co. gut Ski fahren kann, weiß jeder, aber nicht, dass die Gegend ein Langlaufparadies mit allerlei Loipen und dazu passenden Angeboten von Spezialgeschäften bis Trainern ist. Außerdem lässt es sich hier vorzüglich bis in den späten Herbst wandern (einmal muss man beim Jakobskreuz auf der Buchensteinwand gewesen sein!) oder zumindest auf mystischen Waldwegen spazieren.

Wer Sport an sich mag, aber sich dabei nicht zwangsläufig selbst bewegen möchte, findet hier in der Vorweihnachtszeit auch eines der ansehnlichsten Wintersportevents. Während man bei Skirennen als Zuseher vor Ort oft wenig zu sehen bekommt, kommt man beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen so nah an Strecke und Athleten, dass man rasch reinkippt (selbst wenn man davor keine Ahnung hat, warum hier jemand mit einem Gewehr am Rücken langläuft). Das Sportereignis fällt übrigens mit dem zweiten Tag des Pillersee-Adventmarkts zusammen.

Neben Salzkammergut und Pillerseetal gibt es im Land natürlich noch Hunderte Orte, die man sich im Advent anschauen könnte. Bevor das große Skifahren beginnt. Oder der Weihnachtseinkauf ansteht. Österreich lässt sich um diese Jahreszeit ganz hervorragend entdecken – und verkosten.