Weihnachtsmarkt in Leipzig: Sprechstunde bei Santa

Für Kinder

Familien mit Kindern sind am besten am Augustusplatz vor der Oper aufgehoben – Märchenwald, Riesenrad und Finnisches Dorf heißen hier die Attraktionen. Nostalgiker bummeln zum historischen Weihnachtsmarkt am Naschmarkt: Vom Kerzenzieher bis zum Kunstschmied wird hier die gute alte Handwerkskunst hochgehalten.