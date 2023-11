"Stille Nacht": Ein Treffen mit Franz Xaver Gruber

Die Originalbänke der Nikolai-Kirche konnten gerettet werden. So stößt man im Inneren des Oktogons heute noch auf Authentisches aus der Zeit. Im alten Pfarrhof neben der Kapelle ist das Stille-Nacht-Museum Oberndorf eingerichtet. An Hand von alten Zeichnungen und Dokumenten, einem Modell einer Schifferplätte, die von Pferden die Salzach stromauf gezogen worden ist, um aus Hallein Salz zu holen und zu den Handelsplätzen nach Passau zu bringen, taucht man in die wirtschaftlich schwierige Zeit der Schifferfamilien ein. Ständiger Regen und ein Kälteeinbruch mit Schneefall im Sommer im Jahr 1816 führten zu Hungersnot, Missernten und Hoffnungslosigkeit. Apathie machte sich breit. Vielleicht konnte gerade deswegen, zur Zeit der größten Not der Menschen im Salzburger Land, dieses wunderschöne Weihnachtslied entstehen.