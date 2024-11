Es wird nimmer dumper: Weihnachtsbeleuchtung ist eingeschaltet

Wien strahlt wieder: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck haben am Freitagnachmittag die Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen eingeschaltet.

Damit erstrahlen 31 Einkaufsgrätzel in festlichem Glanz. Bereits seit Mittwoch leuchtet ja der Herzerlbaum am Christkindlmarkt am Rathausplatz, und am Samstag wird der Christbaum ebendort von Ludwig und NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) illuminiert.

Zeit für Besinnlichkeit

Sowohl Einheimische wie auch Touristen shoppen in weihnachtlich dekorierten Straßen lieber und länger, was wiederum den Unternehmen ein positives Weihnachtsgeschäft bringt.