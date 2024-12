Im Würgegriff der Islamisten: Die ungewisse Zukunft der Kurden in Syrien

Zwar wiederholt die HTS, ein Syrien für alle Minderheiten errichten zu wollen. Der Politikwissenschafter und Kurdenexperte der Uni Wien, Thomas Schmidinger , ist aber "enig optimistisch", dass sich aus dem multiethnischen Staat unter der HTS ein "stark föderales Syrien" entwickelt. Gerade ist eine Delegation des kurdischen Militärbündnisses in Damaskus. "Das ist auf symbolischer Ebene eine wichtige Entwicklung. Allerdings haben die Kurden keine Freude daran, dass in der Regierung nur semitische, islamistische Männer sitzen, und keine Minderheiten repräsentiert werden," so Schmidinger.

"In der Vergangenheit waren IS und HTS keine Verbündeten, sondern rivalisierende Gruppen. Dennoch findet man heute sowohl in den Reihen der HTS als auch in der von der Türkei unterstützten SNA ehemalige IS-Kämpfer", sagt Schmidinger. Immer wieder gibt es Befreiungsaktionen und Gefängnisausbrüche – nicht selten im Schatten von türkischen Angriffen auf das Kurdengebiet. Käme es wirklich zu einer Massenflucht ehemaliger IS-Kämpfer, könnte das zu einem Erstarken des IS führen; Schmidinger nennt es ein "Worst-Case-Szenario, von dem ich nicht ausgehe, es aber nicht ausschließe" – und das nicht nur für die Kurden und ein stabiles Syrien, sondern eine globale Gefahr wäre. Denn nach wie vor leben in der Region verstreut IS-Zellen, die als politische Organisationen überlebt haben, "und darauf warten, dass sie wieder Gelegenheit bekommen, Kontrolle zu gewinnen", so der Politikwissenschafter.