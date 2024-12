Was in den Todes- und Folterkammern des Assad-Regimes passierte

Zwischen 2006 und 2011 saß er selbst in dem riesigen Sednaya-Komplex, genannt „Der Schlachthof“ . Nach seiner Freilassung gelang dem heute 65-Jährigen die Flucht nach Deutschland.

„Der Geheimdienst kannte mehr als 80 Arten der Folter “, sagt der syrische Menschenrechtsanwalt Anwar al-Bunni im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Begonnen habe der Leidensweg der Inhaftierten mit der „Willkommensparty“ : „Die Wächter standen im Spalier, schlugen mit Stöcken und Kabeln. Und von da an wurden die Gefangenen systematisch gebrochen.“

Der riesige Sednaya-Gefängnis-Komplex in Damaskus

Er ist überzeugt davon, dass viele Kinder, die jetzt erstmals den dunklen Kerker verlassen konnten, bei „Vergewaltigungen gezeugt wurden. Sexuelle Gewalt wurde systematisch eingesetzt. Die syrische Staatsfolter zeigt die Extreme, zu denen der Mensch fähig ist“, gießt al-Bunni das Unfassbare in Worte.

Seine Schilderungen decken sich mit den Berichten der jetzt Freigelassenen und früheren Studien. So heißt es in einer Dokumentation Überlebender und Angehöriger von Inhaftierten, aus der der Stern zitiert: Wasserentzug sei in Sednaya eine der beliebtesten Foltermethode gewesen. „Wir leckten Kondenswasser von den Wänden und der Decke. Nach neun Tagen begannen die ersten, ihren eigenen Urin zu trinken“, sagt ein Mann.