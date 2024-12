Das Assad-Regime ist gefallen, doch die Zukunft Syriens sieht düster aus

Im Syrischen Bürgerkrieg kooperierte seine al-Nusra-Front (später HTS) anfangs mit dem IS. Nach der „Spaltung“ verübten die zumeist aus dem Ausland stammenden Kämpfer schwere Kriegsverbrechen, nahmen unter anderem UN-Soldaten als Geiseln. Auch im Machtkampf, der ab spätestens 2017 in der Provinz Idlib ausbracht, kannte die HTS keine Skrupel, tötete zahlreiche Anführer anderer Rebellen- und Islamistengruppen und zwang diese unter ihren Schirm. Dutzende Splittergruppen mit unterschiedlichsten Ideologien und Zielen – das ist die HTS, die sich nun anschickt, Syrien zu regieren.

Ein gebeuteltes Land mit einer darniederliegenden Industrie, 13 Millionen Menschen, grassierender Armut, unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen. Im besten Fall wird man in der Lage sein, die Subsistenzlandwirtschaft so anzukurbeln, dass die Versorgungssituation ein kleines bisschen besser wird. In puncto Verwaltung konnte die HTS nur mit massiver Hilfe der Türkei drei Millionen Menschen in Idlib versorgen.

Im schlimmsten – und viel realistischeren – Fall, werden die zahlreichen verschiedenen Akteure einander brutal bekämpfen. Der gemeinsame Feind, das Assad-Regime, ist weg, die Terrormiliz IS wartet ab. Der christlichen Minderheit in Syrien könnte ein weiteres Mal massive Verfolgung bevorstehen. Und die Türkei dürfte schon bald aktiv in ihren Krieg gegen die syrischen Kurden eingreifen.

Die Stadt Manbidsch, 2016 vom IS befreit, gaben die kurdisch dominierten „Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF)“, am Sonntag auf – sie dürften sich östlich des Flusses Euphrat zurückziehen. Was danach kommt, steht in den Sternen. Fakt ist, dass sich Tausende Gefangene des IS in kurdischen Gefängnissen befinden. Ihre Freilassung würde die ohnehin drastische Situation noch weiter verschärfen.