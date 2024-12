Gerüchte um Flugzeug-Abschuss: Ist Syriens Diktator Assad bereits tot?

Fast ein Vierteljahrhundert hat Bashar al-Assad in Syrien geherrscht, in mehr als einem Jahrzehnt Bürgerkrieg hielt er sich eisern an der Macht. Die überraschende Offensive, die islamistische Kämpfer der Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) und verbündete Verbände am 27. November begannen, bereitete seiner Herrschaft nun aber binnen weniger Tage offenbar ein Ende. Wie die islamistischen Kämpfer und Aktivisten erklärten, floh der syrische Machthaber am Sonntag.

Der bisherige Ministerpräsident Mohammed Jalali hat nach eigener Darstellung keinen Kontakt mehr zu Assad. Er habe keine Informationen darüber, wo Assad oder dessen Familie sich aufhalte oder wann Assad Damaskus verlassen habe, sagte Jalali dem Nachrichtensender Al-Arabiya am Sonntag. Zuletzt habe er direkten Kontakt mit Assad am Samstagabend gehabt, ehe die Aufständischen am frühen Morgen den Sturz seiner Regierung verkündeten. Wo sich al-Assad nun aufhält, oder ob er überhaupt noch lebt, ist unklar. Dazu machen am Sonntag auch zahlreiche Gerüchte die Runde. Erst hieß es der syrische Diktator sei mit einem Privatjet in Damaskus gestartet und nach zweieinhalb Stunden Flugzeit in Abu Dhabi gelandet. Geplante Flucht nach Russland? Nun allerdings geht das Gerücht herum, dass Assad eine Militärmaschine vom Typ Iljuschin Il-76 genommen haben soll. Und genau diese soll 40 Minuten nach dem Start abgeschossen worden sein.

© Screenshot Flightradar

Wie die Flugdaten auf Flightradar24 zeigen startete die Maschine um 4.59 Uhr lokaler Zeit in Damaskus, das Ziel ist unbekannt. Vermutet wird, dass der gestürzte Präsident zu seiner Familie wollte, die bereits vor einigen Tagen nach Russland geflüchtet war.

Nach knapp 20/25 Minuten verlor das Flugzeug stark an Höhe und verschwand in der Nähe des libanesischen Luftraums vom Radar. Um 5.29 Uhr lokaler Zeit endet die Flugdatenaufzeichnung. Berichten zufolge soll von einem Militärstützpunkt eine Boden-Luft-Rakete auf das Flugzeug abgefeuert worden sein. Augenzeugen sollen demnach auch von einer lauten Explosion in einem nahegelegenen Dorf berichtet haben. Alles weitere ist bis dato unklar. Weder ist klar, ob sich al-Assad tatsächlich an Bord der Maschine befand. Noch, ob es tatsächlich zu dem vermuteten Absturz kam. Reuters bezieht sich indes auf zwei syrische Quellen, die den Tod des Machthabers bestätigen sollen.