"Grauenhaft": Dutzende Leichen mit Folterspuren in syrischem Spital entdeckt

In der Leichenhalle einer nahe der Hauptstadt Damaskus gelegenen Klinik habe er am Montag die sterblichen Überreste von etwa 40 Menschen gesehen, sagte einer der Kämpfer, Mohammed al-Haj, der Nachrichtenagentur AFP.

Nach dem Sturz von Machthaber Bashar al-Assad in Syrien haben islamistische Kämpfer in einem Krankenhaus nach eigenen Angaben dutzende Leichen mit Folterspuren entdeckt .

"Grauenhafter Anblick"

Beim Öffnen der Leichenhalle habe sich ihm "ein grauenhafter Anblick" geboten. "Etwa 40 Leichen waren aufgestapelt und wiesen Anzeichen grausamer Folter auf", sagte der Kämpfer. AFP liegen dutzende Fotos und Videoaufnahmen von Leichen vor, die Folterspuren aufweisen: ausgestochene Augen und fehlende Zähne, Blutspritzer und Blutergüsse.

Die Leichen wurden in weiße Tücher eingewickelt oder in weiße Plastiksäcke gesteckt, die mit Namen oder Zahlen markiert waren. Einige der Toten waren bekleidet, während andere nackt waren. Einige von ihnen waren offenbar erst kürzlich getötet worden. Die Leichen wurden nach Angaben von Haj in ein Krankenhaus nach Damaskus gebracht, damit sie von ihren Angehörigen identifiziert werden können.