Austro-Syrer nach Assad-Sturz: "Konnte erstmals ohne Angst telefonieren"

Jetzt sei eine unglaubliche Freude in der syrischen Community spürbar, so Baghajati, gemischt mit dem Gefühl, aus einem Traum aufzuwachen und nicht zu wissen, was gerade passiert. „54 Jahre lang war Syrien schlimmster Tyrannei ausgesetzt. Die gesamte Bevölkerung war in physischer und psychischer Geiselhaft.“

Feiern auf der Straße

Dass Zehntausende Syrer auf Österreichs Straßen feierten, ist darum nachvollziehbar, sorgte aber auch für Kritik, weil eine Pro-FPÖ-Demo eine Woche zuvor untersagt worden war.

Laut Polizei sei die Versammlung am Sonntag aber zeitgerecht angemeldet worden. Die Solidarität mit den Rebellen, die man eigentlich in der geplanten Demo zeigen wollte, artete nach dem Regime-Fall dann in eine Feier aus.