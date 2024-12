Asyl: Müssen syrische Flüchtlinge jetzt heimkehren?

Syriens Diktator Bashar al-Assad ist gestürzt. Rund 30.000 Menschen – größtenteils syrische Staatsbürger – feierten am Sonntag kurzfristig in Wien. Denn die meisten Syrer, die seit Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 nach Österreich kamen, flohen vor dem brutalen Assad-Regime. Dieses ist Geschichte. Müssen die Syrer nun also in ihr Herkunftsland zurückkehren?

Österreich hat vorerst sämtliche Asylverfahren von Syrern ausgesetzt, wie das Innenministerium (BMI) bekannt gab. Es handle sich um 7.300 offene Verfahren, auch der Familiennachzug sei vorerst gestoppt worden. Der logische Grund: Die politische Lage in Syrien hat sich verändert. Das BMI beobachte und analysiere die Situation, um die Fälle neu bewerten zu können, heißt es.