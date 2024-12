Asyl-Stopp für Syrer: "Ich wäre mit Abschiebungen noch vorsichtig"

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad , mit dem eine jahrzehntelange Schreckensherrschaft seiner Familie endet, beginnt in dem vom Bürgerkrieg gezeichneten Land ein neues und ungewisses Kapitel. Die Jubelstimmung der meisten Syrer, die die Flucht Assads nach Moskau als Befreiung feiern, mischt sich mit Sorge über Chaos und neue Gewalt, die nun drohen könnten.

Am Montag-Abend war zu diesem Thema Terrorismus-Experte Peter Neumann zu Gast in der ZIB2 . Geht es nach ihm, dann werden viele Syrer bald in ihre Heimat zurückkehren. "Ich finde es deshalb richtig, dass man diese Asylverfahren erstmal aussetzt", so Neumman: "Und ich finde es auch richtig, dass man sagt, wir machen freiwillige Rückkehrabkommen. Das Einzige, wo ich noch etwas vorsichtig wäre, das wäre mit den Abschiebungen. Denn die Situation in Syrien ist ganz und gar nicht sicher. Abgeschoben werden sollte man erst, wenn wir uns tatsächlich sicher sein können, dass das Land auch wieder stabil ist."

Und hier seien sehr viele Rechnungen offen. "Viele Leute, die jahrelang in der Opposition waren und die geschunden wurden, glauben jetzt, sie haben die Möglichkeit, es ihren Schändern heimzuzahlen. Und diese Dynamik zu verhindern, das wird unglaublich schwierig werden."

Rache an den Schändern?

Die große Frage ist jetzt, wie sich die Lage in Syrien sowie das Land selbst weiter entwickelt. Laut Neumann müsse man durchaus besorgt sein: "Denn die, die jetzt an die Macht gekommen sind, das sind natürlich auf der einen Seite Islamisten, das ist problematisch. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, Syrien ist ein Land, das aus Jahren des Bürgerkriegs kommt."

Für die HTS und Rebellenführer Mohammed al-Dschulani sei es jedenfalls eine extrem schwere Aufgabe. "Eigentlich müsste man so eine Art Macht-Teilung organisieren, aber dazu müssten natürlich auch diejenigen, die bis vor einer Woche noch Assad unterstützt haben, mit an der Regierung beteiligt werden. Und sich das vorzustellen, da braucht man schon einiges an Fantasie."

Zumal Dschulani noch nie in einer derartigen Situation gewesen sei, so Neumann: "Das, was er bisher regiert hat, das war eine Provinz im Nordwesten von Syrien, Idlib, mit ungefähr drei Millionen Leuten. Jetzt hat er ein ganzes Land mit 23 Millionen Leuten, mit vielen Minderheiten, mit vielen , die ihn bisher bekämpft haben. Und natürlich auch mit eigenen Anhängern, die große Erwartungen haben. Ob er die erfüllen kann, das weiß momentan noch keiner."