Assad-Opfer: Als Student ins Gefängnis, als alter Mann wieder frei

„Es gab keinen Platz in Syrien, an dem wir nicht nach ihm gesucht haben“, sagte Moammar al-Ali der britischen Tageszeitung "The Guardian". Einmal habe es geheißen, er sei irgendwo interniert, dann sei dies wieder dementiert worden.

Die zunächst letzte Information, die die Familie damals erhielt, sei die gewesen, dass der Inhaftierte in ein Militärgefängnis nach Damaskus verbracht worden sei. Dann setzte der Arabische Frühling 2011 ein, und es folgte der bis heute andauernde Bürgerkrieg in Syrien.