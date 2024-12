"Free Syria", aber auch Saddam-Fahnen in Wien: Tausende feiern Assad-Sturz

Am Sonntag versammelten sich Tausende Anhänger der syrischen Revolution in Wien , um den Sturz von Bashar Al-Assad zu feiern.

So wurden beispielsweise Flaggen mit dem Porträt von Ex-Diktator Saddam Hussein gezeigt und gemeinschaftlich „Allahu akbar" gerufen. Dieser Ruf ist zwar an sich nicht verwerflich, bedeutet er doch eigentlich nur "Gott ist groß", weil er aber von Terroristen des islamischen Staates verwendet wurde, wird in der westlichen Welt damit Terror verbunden.

Die Großdemonstration war von der "freien syrischen Gemeinschaft in Österreich in Solidarität mit der syrischen Revolution" angekündigt worden, "zur Unterstützung unserer Vertriebenen in den Lagern und ihres Rechts auf Rückkehr in ihre neu befreiten Dörfer". Die Organisatoren erwarteten nach eigenen Angaben mehrere tausend Teilnehmer. Sie wollten von der Oper über den Ring zum Parlament weiter ziehen.

Auch in anderen europäischen Großstädten gab es am Sonntag Autokoros und Feiern der Revolutionsanhänger.