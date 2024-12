Warum Assads Sturz Putin mehr schaden könnte als gedacht

Verliert Russland die Marinebasis in Tartus und den Luftwaffenstützpunkt nahe Latakia, wären Operationen in Afrika deutlich komplizierter. „Der normale logistische Weg führt von Russland über Latakia nach Libyen und dann weiter nach Afrika“, sagt Pustzai. Kann Russland die Basen und den syrischen Luftraum nicht mehr nutzen, müsste der Kreml einen komplizierten Umweg über den Iran nehmen - oder ein Einvernehmen mit der Türkei erzielen, um militärische Überflüge zu erlauben. Das ist angesichts der NATO-Mitgliedschaft der Türkei aber ziemlich unwahrscheinlich.

Diese „militärischen Abenteuer“, wie der Nahost-Experte Wolfgang Pusztai das im Gespräch mit dem KURIER nennt, hatten als eigentliches Ziel den Westen. „Russland will in Afrika europäischen und amerikanischen Einfluss zu untergraben“, sagt er. Da gehe es vor allem um den Zugriff auf Rohstoffe, den der Kreml dem Westen verwehren will – Stichwort Uran im Niger.

Der Kreml setzt darum alles daran, die Basen zu halten. Am Montag hieß es aus Moskau, die Rebellen hätten die Russen nicht aus den Stützpunkten vertrieben; im Netz kursierten andere Gerüchte: Russische Kriegsschiffe sollen Tartus bereits verlassen haben, der Luftwaffenstützpunkt Hmeimim sei faktisch abgeschnitten. Auch wenn dafür die Bestätigung fehlt – auch die gewöhnlich gut informierten russischen Militärblogger waren alles andere als zuversichtlich, was den Verbleib der Russen angeht. Der Kreml habe zwar schon vor Assads Sturz begonnen, den Rebellen zu verhandeln. „Aber was irgendjemand in hohen Ämtern beschlossen hat, ist vor Ort völlig irrelevant“, heißt es bei Rybar.

Keine guten Nachrichten für die Ukraine

In Russland versucht man das so gut es geht umzudeuten. Ein Abzug sei kein Versagen, sondern ein lang geplantes taktisches Manöver des Kreml, denn die Kräfte würden nun für die Ukraine frei, hieß es etwa beim Boulevardblatt Moskowskij Komsomolets.

Faktisch mag das falsch sein, denn laut Experten sind wohl nicht mehr als 5000 Kräfte in Syrien gebunden. In puncto Verhandlungen sind das dennoch keine guten Nachrichten für Kiew: „Bis zu einem gewissen Grad hat Putin Syrien ja wegen des Ukrainekriegs verloren“, sagt Kreml-Kennerin Tatjana Stanowaja. „Das wird seinen Unwillen Kompromissen gegenüber nur verstärken.“