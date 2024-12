Flüchtlingswelle nach Assad-Sturz? Was dafür und dagegen spricht

Seit 2011 sind mehr als 14 Millionen Syrer geflohen, rund die Hälfte innerhalb des Landes. Also in Gebiete, die beispielsweise schon bisher von der islamistischen Miliz HTS oder der kurdischen Selbstverwaltung kontrolliert wurden.

Schallenberg: "Rückkehr Geflüchteter oberstes Ziel"

Dabei handelt es sich in erster Linie um Gegner des Assad-Regimes. Insofern stellt sich die Frage, ob diese Menschen nun in Scharen nach Syrien zurückkehren. Bereits im Oktober flüchteten Syrer aus dem Libanon zurück in ihr Heimatland – wegen der Angriffe der israelischen Armee auf Hisbollah-Stellungen im Libanon. Und auch am Sonntag drängten sich Syrer an den syrisch-türkischen und syrisch-libanesischen Grenzübergängen, um heimzukehren. Diesmal, weil Assad gestürzt wurde.

Ob daraus ein Trend wird, der auch Syrer in Europa zur Heimkehr bewegt, ist ungewiss. "Oberstes Ziel muss sein, dass die syrische Zivilbevölkerung wieder Perspektiven vor Ort hat und eine Rückkehr Geflüchteter möglich ist", heißt es aus dem Außenministerium. Nun sei eine realistische und pragmatische Diskussion ohne Scheuklappen nötig. Die EU müsse ihre Politik gegenüber Syrien jedenfalls "neu bewerten".