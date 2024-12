Israel intensiviert Luftangriffe auf Syrien

Israel hat eine Intensivierung seiner Luftangriffe auf Lagerstätten moderner Waffen der syrischen Armee nach dem Sturz von Präsident Bashar al-Assad angekündigt. Zudem soll vorerst an der Präsenz von Bodentruppen in einer Pufferzone auf syrischem Gebiet an der Grenze festgehalten werden.

Das Militär werde "schwere strategische Waffen in ganz Syrien zerstören", teilte Verteidigungsminister Israel Katz am Montag mit. Dazu zählten Flugabwehrraketen, Luftabwehrsysteme, Boden-Boden-Raketen, Marschflugkörper, Langstreckenraketen und Küstenraketen. Die Luftangriffe würden in den kommenden Tagen fortgesetzt, hieß es in Regierungskreisen.