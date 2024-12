Mohammed al-Dschulani: Vom Dschihadisten zu Syriens Rebellenführer

Anders als die meisten der bisher getöteten islamistischen Milizenführer gehört der Mann mit bürgerlichem Namen Ahmad al-Sharaa keinem hohen islamischen Klerus an. Als radikaler Dschihadist begann der Jugendliche seinen Kampf, jetzt steht die politische Macht für den 42-jährigen an erster Stelle.

Bürgerliche Bildung

Um dies auch nach außen sichtbar zu machen, stutzte er seinen Bart, trägt khakifarbene Tarnkleidung und zuweilen sogar Hemden und Jackett. Der Sohn eines syrischen Ölmanagers, der einige Jahre in Saudi-Arabien aufgewachsen ist, genoss bürgerlichen Hintergrund und Ausbildung, spricht leise und gilt als charismatisch.

„Ich war 17 oder 18 Jahre alt und begann darüber nachzudenken, wie ich meine Pflichten erfüllen und ein Volk verteidigen könnte, das von Besatzern und Invasoren unterdrückt wird“, sagte al-Dschulani in seinem bis vor Kurzem einzigen Interview mit einem westlichen Medium vor drei Jahren. 2003 ging er zum Kampf gegen die USA in den Irak, stieg dort in den Reihen der radikal-islamischen Aufständischen rasch auf, bis er gefangen genommen wurde und jahrelang hinter Gittern landete. Eine ganze Generation dschihadistischer Anführer brachte diese Zeit in den berüchtigten US-Gefangenencamps hervor - al-Dschulani war einer von ihnen.