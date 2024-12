Syrien: Wer ist die HTS und was wollen sie?

Syrer in aller Welt feiern: Die brutale Herrschaft von Bashar al-Assad ist zu Ende. Der HTS-Rebellen-Anführer Abu Mohammed al-Jolani hat am Wochenende von Inklusion und Einheit gesprochen, er wolle einen friedlichen Machtwechsel. Aber es bleibt ungewiss, welche Art von Regierung die HTS jetzt in Syrien einführen wird. Im Video erklären wir, was bis jetzt passiert ist und woher die islamistische Gruppe Haiat Tahrir al Sham (kurz HTS) kommt und was sie fordern.