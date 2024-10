Gefangen im IS-Lager: Auch Evelyn will zurück

2015, so erinnert sie sich, habe sich Evelyn in einen Burschen verliebt. Sie nahm heimlich den Reisepass ihrer älteren Schwester und sei plötzlich weg gewesen. Zwei Monate lang suchten sie die Eltern. Und fanden Evelyn in Istanbul. Das Mädchen war mit einem jungen Mann dorthin gereist, der sich später als Ehemann herausstellen sollte . „Wir wussten davon nichts“, sagt Cecilia T.

Der KURIER traf Mutter Cecilia T. (re.) in der Kanzlei ihrer Rechtsanwältin Anna Mair (li.) in Wien

Heikel: Der Ehemann stammt aus einer afghanischen Großfamilie, die in Österreich als brandgefährlich gilt , mehrere Familienmitglieder hatten sich dem IS angeschlossen. Ein Verwandter tauchte auch im Zuge der Ermittlungen nach dem Terroranschlag von Wien auf. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Evelyn kam wieder nach Österreich zurück, musste kurzfristig sogar in Haft, weil der Verdacht bestand, sie sei in Syrien gewesen. Ab diesem Zeitpunkt, so beschreibt es ihre Mutter, sei ständig der Verfassungsschutz vor der Tür gestanden. „Egal wo es Vorfälle mit dem IS gegeben hat, ob in Frankreich oder Belgien, es hat an unserer Tür geklingelt.“

Am 9. Juni 2016 verschwand Evelyn erneut. Diesmal nach Syrien zu ihrem Mann. Wie, das ist der Mutter ein Rätsel. „Sie hatte keinen Pass mehr.“ Evelyn war in Raqqa, der Hochburg des IS. Der Kontakt hielt. „Das Schlimmste war, wenn sie sich mehrere Tage nicht gemeldet hat“, erzählt die Mutter.