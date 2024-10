Salzburgerin sitzt mit Kindern in IS-Lager fest: Gericht ordnet Rückholung an

Vor mehr als zehn Jahren schloss sich die damals 17-jährige Salzburgerin Maria G. der Terrormiliz IS an und reiste nach Syrien aus. Seit Jahren sitzt sie nun schon mit zwei Söhnen in einem Gefangenenlager fest - und bittet darum, nach Österreich zurückkehren zu dürfen. Lange blieb ihr das verwehrt. Doch nun urteilte das Bundesverwaltungsgericht: Maria G. und ihre Kinder müssen zurückgeholt werden.