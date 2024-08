Terror in Solingen: Wie es dazu kommen konnte und was jetzt geschehen soll

„Das war Terrorismus. Terrorismus gegen uns alle, der unser Leben, unser Miteinander bedroht , die Art und Weise, wie wir leben.“ Das sagte der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD), der am Tag drei nach der tödlichen Messerattacke den Tatort in Solingen besuchte und dort eine weiße Rose niederlegte.

Kanzler Olaf Scholz legte am Tatort eine weiße Rose nieder

Gab es ein Behördenversagen? Das ist aktuell Gegenstand der Untersuchungen. Fest steht, dass der mutmaßliche festgenommene Täter, ein 26-jähriger Syrer, der auf einem Volksfest drei Menschen getötet und acht weitere verletzt hat, 2022 nach Deutschland gekommen ist und um Asyl angesucht hat. Sein Antrag wurde jedoch abgelehnt, im Vorjahr sollte er nach Bulgarien abgeschoben werden – über dieses Land war er in die EU eingereist.

© APA/dpa/Uli Deck Der mutmaßliche Attentäter ist ein abgelehnter Asylwerber aus Syrien

Doch der Mann wurde nicht in seiner Unterkunft angetroffen, offenbar gab es keine weiteren Versuche, seiner habhaft zu werden, wodurch die Sechs-Monate-Frist für seine Abschiebung verstrich. War der Syrer als Islamist bekannt? Laut den deutschen Sicherheitsbehörden war der Mann bisher nicht auffällig in diese Richtung. Allerdings veröffentlichte nun die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) ein Video, das den mutmaßlichen Täter zeigen. Die Echtheit des Materials wurde am Montag überprüft

Wie ist der Stand der Debatte bezüglich Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan in Deutschland? Scholz bekräftigte seine Forderung, Straftäter auch in diese beiden Ländern abzuschieben. Noch einen Schritt weiter geht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er will jeden Eingewanderten, der keinen Asylstatus erhalten hat, des Landes verweisen.

Gesetze dafür müssten so schnell wie möglich geändert werden. Seine Begründung: „Wir spüren, dass uns das Thema Migration über den Kopf wächst.“ Auch eine Obergrenze von unter 100.000 Migranten pro Jahr kann er sich vorstellen. Heuer stellten bis dato schon 150.000 Menschen einen Asylantrag. Wie sieht man das in Österreich? Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat sich ebenfalls für Abschiebungen von Straftätern nach Syrien und Afghanistan ausgesprochen. Er plädiert in diesem Zusammenhang für eine europäische Lösung. Man brauche dringend rechtliche Möglichkeiten, dies umzusetzen.

Wie ist die rechtliche Lage? Die Genfer Flüchtlingskonvention verbietet in Artikel 33 Abschiebungen in Länder, in denen das Leben oder die Freiheit der Betroffenen bedroht wären. Ausgenommen sind Flüchtlinge, die aus schwerwiegenden Gründen eine Gefahr für das Aufnahmeland darstellen oder wegen eines Verbrechens oder eines besonders schweren Vergehens rechtskräftig verurteilt wurden.

© EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Laut EU-Grundrechtscharta darf allerdings niemand abgeschoben werden, wenn Folter, Bestrafung, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohen. Das gilt auch für Menschen, die Straftaten begangen haben – ihre Haft müssen sie im Zufluchtsland verbüßen. Kommt es jetzt in Deutschland zu einem Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen? Wohl nicht. Zwar fordert genau das Friedrich Merz: Nicht die Messer seien das Problem, sondern „die Personen, die damit herumlaufen. In der Mehrzahl der Fälle sind das Flüchtlinge, in der Mehrzahl der Taten stehen islamistische Motive dahinter“, schreibt der CDU-Vorsitzende.

© REUTERS/Karina Hessland CDU-Chef fordert Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen

Allerdings weist SPD-Chefin Saskia Esken darauf hin, dass dies weder mit der Europäischen Flüchtlingskonvention noch mit „unserer Verfassung“ vereinbar sei. Kommt es jetzt zu einem Verbot von Messern in Deutschland? Innenministerin Nancy Faser (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, dass künftig nur noch Messer mit einer Klingenlänge von maximal sechs Zentimetern im öffentlichen Raum mitgeführt werden dürfen. Bis dato liegt dieser Wert bei zwölf Zentimetern.

© EPA/HANNIBAL HANSCHKE Innenministerin Nancy Faser (SPD) will schärfere Messergesetze

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), der zuvor eine Debatte darüber abgelehnt hatte, zeigte sich nach der Bluttat aber gegenüber der "Bildzeitung" gesprächsbereit. Scholz gab sich bei seinem Besuch in Solingen zuversichtlich, dass das Waffenrecht rasch verschärft werde. Sind Messer als Tatwaffe ein Problem? Tatsache ist, dass in der Bundesrepublik im Vorjahr knapp 9.000 Messerangriffe mit schweren und gefährlichen Körperverletzungen registriert wurden. Das entspricht einer Attacke pro Stunde, jeden Tag, jeden Monat. Und einer Zunahme von fast zehn Prozent im Vergleich zu 2022.