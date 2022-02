Ukraine: USA verlegen weitere 3.000 Soldaten nach Polen

"Wir befinden uns in einem Zeitfenster, in dem eine Invasion jederzeit beginnen k√∂nnte, sollte sich der russische Pr√§sident Wladimir Putin dazu entschlie√üen, sie anzuordnen", sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Freitag im Wei√üen Haus. "Ich werde mich nicht zu den Einzelheiten unserer Geheimdienstinformationen √§u√üern. Aber ich m√∂chte klarstellen, dass sie (die Invasion) w√§hrend der Olympischen Spiele beginnen k√∂nnte, obwohl es viele Spekulationen gibt, dass sie erst nach den Olympischen Spielen stattfinden w√ľrde."

Putin zu Besuch in Peking

Vor dem Hintergrund der Spannungen mit den USA sind Russland und China enger zusammenger√ľckt. Kurz vor der Er√∂ffnung der Olympischen Winterspiele war Putin Ende vergangener Woche in Peking mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammengekommen. Putin suchte dabei insbesondere R√ľckendeckung in der Ukraine-Krise. Spekuliert wurde, dass der Kremlchef die Olympischen Spiele in China auch aus R√ľcksicht auf Gastgeber Xi nicht durch einen Einmarsch in die Ukraine √ľberschatten wolle.