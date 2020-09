Trump: „Schwarze zu dumm, um für mich zu stimmen“

Bei der Schweigegeldzahlung von 130.000 $ an den Porno-Star Stormy Daniels, mit dem Trump nach der Geburt seines Sohnes Barron eine Kurz-Affäre gehabt haben soll, war Trump von ökonomischen Erwägungen getrieben, schreibt Cohen. Er wies das Geld aus eigenen Mitteln an. Später zahlte Trump in Raten zurück. Käme der Seitensprung breit an die Öffentlichkeit, sagte Trump seinem damaligen Mann fürs Grobe, müsste er an Gattin Melania wohl eine viel größere Summe entrichten. Dabei würde er, Trump, darauf „wetten“, dass seine Anhänger es „cool finden, dass ich mit einem Pornostar geschlafen habe“.

Gar nicht cool fand Cohen, wie Trump sich ausdrückte, als seine Tochter einmal vom Tennis kam. „Guck mal, was für ein steiler Zahn. Zu gerne würde ich davon etwas haben“, zitiert der Vater seinen Ex-Boss. Das Mädchen war damals 15.

Viel Raum nimmt die Beschreibung der rätselhaften Männer-Liebe Trump/Putin ein. Trump halte den russischen Präsidenten nicht nur für den „reichsten Mann der Welt“. Er bewundere, dass der ehemalige KGB-Offizier sein Land „wie seine eigene Firma führt“. Trump versprach sich laut Cohen Zugang zum Geld von Oligarchen, die allesamt Putin-hörig sind. Konkret bastelte Trump weit bis ins Wahljahr 2016 am letztlich gescheiterten Plan für den Bau eines 120-Stockwerke-Trump-Wolkenkratzers samt Nobelhotel und Luxus-Wohnungen am Roten Platz ins Moskau. Putin sollte – als Geschenk – das Penthouse unterm Dach bekommen. Trumps Tochter Ivanka war mit Gestaltungsfragen befasst, schreibt Cohen.