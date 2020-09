Oberösterreicher erhielten mehr als 150.000 Dollar an Trump-Schecks

Die Verwunderung ist groß in Oberösterreich: Mehr als 120 Personen schauten am Montagmorgen in den Briefkasten und fanden dort ein Kuvert des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten. Darin enthalten: Ein Scheck im Wert von 1.200 US-Dollar. Die Widmung, gezeichnet von US-Präsident Donald Trump höchstpersönlich, klärt darüber auf, dass es sich um ein „economic impact payment“, also eine Corona-Hilfszahlung, handelt.

Was zunächst wie der Beginn einer ausgefeilten Betrugsmasche klingen mag, stellte sich tatsächlich als echte Zahlung der US-Regierung heraus, wie sowohl die Sparkasse als auch die Raiffeisenbank Oberösterreich bestätigen.

Nicht alle haben US-Vergangenheit

Doch warum bekommen österreichische Staatsbürger Hilfszahlungen, die eigentlich nur für US-Bürger vorgesehen sind? Einige der „Beschenkten“ haben in der Vergangenheit in den USA Steuern gezahlt, andere, darunter ehemalige Au-pairs, hatten zwischenzeitlich ihren Lebensmittelpunkt in den Staaten, wie Gerhard Meißl, Bereichsleiter Datenqualität & Digitalisierung bei der oberösterreichischen Sparkasse, dem KURIER erklärt.