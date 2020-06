USA: Schecks an mehr als eine Million Tote geschickt

Um die US-Bürger in der Corona-Krise finanziell zu unterstützen, setzen die USA auf Helikoptergeld. 1.200 Dollar erhält jeder US-Bürger mit einem Jahresgehalt von bis zu 75.000 Dollar. Pro Kind gibt es zusätzlich 500 Dollar. Das Geld konnte als Scheck, als Banküberweisung oder direkt auf eine Bankkarte ausgezahlt werden.

Die 1.200-Dollar-Schecks wurden irrtümlich aber auch an mehr als eine Million Tote verschickt. Wie der US-Rechnungshof in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht schreibt, gingen bis Ende April fast 1,1 Millionen Zahlungen mit einem Gesamtwert von knapp 1,4 Milliarden Dollar (1,24 Mrd. Euro) an Verstorbene.