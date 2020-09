Wie „Putins Pipeline“ die EU entzweit und die USA empört

Kaum etwas auf der Welt, so möchte man meinen, ist langweiliger als eine Gaspipeline, die Russland und Deutschland verbindet.

Doch rund um die knapp vor der Fertigstellung stehende „Nord Stream 2“ herrschte schon helle Aufregung, da war noch nicht einmal das erste Rohr verlegt. Nach dem Giftattentat auf den russischen Dissidenten Alexej Nawalny rückt die Pipeline nun einmal mehr ins Blickfeld.

Heftig tobt die Diskussion in Deutschland: Soll die Regierung in Berlin das elf Milliarden Euro schwere Pipeline-Projekt als Strafe für Russland kippen?

Oder soll Deutschland wie geplant einen Großteil seines Gasbedarfes aus der Pipeline beziehen, egal, wie der Kreml mit seinen Oppositionellen umgeht?

OMV als Co-Finanzinvestor

Auch die österreichische OMV hängt ungewollt in dieser Diskussion mit drinnen. Der heimische Mineralölkonzern ist einer der fünf westeuropäischen Finanzinvestoren der Pipeline. 729 Mio. Euro hat die OMV nach eigenen Angaben bereits bezahlt.

Hinter „Nord Stream 2“ steht der russische Staatskonzern Gazprom und damit Staatschef Wladimir Putin. Über zwei Stränge mit insgesamt 2.400 Kilometern sollten eigentlich schon seit Ende vergangenen Jahres 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas (pro Jahr) bis ins deutsche Greifswald transportiert werden.

In etwa die gleiche Gasmenge kommt schon seit 2011 über die Nord Stream 1 in Deutschland an.