Biden reiste nach Kenosha - und machte alles anders als Trump

Biden distanzierte sich von den Plünderungen und der jüngsten Gewalt in Kenosha, und erwähnte eine nationale Kommission zum Thema Polizeiarbeit, um nicht zuletzt Konsequenzen aus den in Kenosha vorgefallenen Ereignissen zu ziehen. "Wir werden uns gemeinsam hinsetzen und das lösen. Ein signifikanter Teil der Polizei sind gute Leute", so Biden.

Der Spitzenkandidat der Demokraten attackierte außerdem Präsident Trump und erwähnte die fatale Covid-Bilanz der USA sowie den Unwillen der Administration, Verantwortung zu übernehmen.

Telefonat mit Blake

Biden, der eigenen Angaben zufolge am selben Tag auch mit Jakob Blake telefoniert haben dürfte, positionierte sich in Kenosha als starker Befürworter von Racial Equity - also schwarzen Amerikanern die gleichen Chancen wie weißen Amerikanern einzuräumen. "Diese Generation ist am wenigsten mit Vorurteilen behaftet, am meisten optimistisch, am meisten ausgebildet und am meisten nach Veränderung strebend - und wir dürfen sie nicht enttäuschen", so Biden.

"Es hat nicht nur mit Jacob (Blake, Anm.) angefangen - wir wollen Veränderung!", so die dreifache Mutter Portia Bennett, die eine der Gastrednerinnen war, gegenüber Biden während der Veranstaltung. "Wir hören so viele Leute sagen - wir geben euch dies, wir geben euch das - wir haben aber noch nichts davon gesehen."